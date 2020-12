Salerno, flash mob di Fratelli d'Italia contro le modifiche ai Decreti Sicurezza

Anche il Coordinamento Provinciale di Salerno di Fratelli d’Italia, questa mattina, ha organizzato un simbolico flash mob, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, per chiedere al Parlamento di fermare l’iter per la modifica dei Decreti Sicurezza. Una iniziativa, quella di Salerno, che si inserisce in un piano nazionale, fortemente voluto dalla leader Giorgia Meloni.

I presenti

Al flash mob, organizzato nei pressi del Porto Commerciale, hanno preso parte il senatore Antonio Iannone, il consigliere regionale Nunzio Carpentieri, il consigliere provinciale Marco Iaquinandi, il coordinatore provinciale Giuseppe Fabbricatore, il vice coordinatore provinciale Gherardo Marenghi, la dirigente Imma Vietri e la portavoce cittadina Elena Criscuolo.