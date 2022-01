Casciello sulla Salernitana: "Auguri al neo proprietario Iervolino, imprenditori locali assenti"

"Auguri alla Salernitana, ai tifosi e naturalmente a Danilo Iervolino che da imprenditore qualificato, solido e affermato saprà dare una svolta vera alla Salernitana". Lo afferma l'onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia. Il quale, tuttavia, esprime una critica sull'assenza degli imprenditori di Salerno riguardo la trattativa di acquisto della squadra

La riflessione e la critica

"Questa svolta dovrà riguardare tutto l'ambiente, a cominciare da una parte della tifoseria organizzata che nei giorni scorsi, attraverso il presidente del Centro di Coordinamento Club, sempre più autoreferenziale, si è lanciata in distinguo tra buoni e cattivi con giudizi che poco facevano il bene della Salernitana. La politica deve stare lontano dalla Salernitana, chi siede in Parlamento ha solo il dovere di vigilare che quanto fatto avvenga nel rispetto delle regole così come è accaduto. L'esito delle trattative conferma che non ci sono stati, fortunatamente, padrini politici. Mi auguro che la nuova proprietà, con le persone qualificate alle quali si affiderà, chiuda una pagina controversa anche dal punto di vista gestionale e sportivo. Che si volti pagina e si accelerino i tempi affinché la squadra possa essere rafforzata nel calciomercato di gennaio e avere un nuovo management che garantisca un futuro sereno e vincente alla maglia granata", prosegue l'onorevole Gigi Casciello.

"L'esito delle trattative per la cessione del club conferma l'assenza dell'imprenditoria salernitana e soprattutto di chi avrebbe avuto l'obbligo morale d'intervenire dopo aver beneficiato della crescita urbanistica della città. Quel che più conta, però, è che la società sia salva, possa ripartire con una proprietà forte e provare a difendere la serie A conquistata sul campo. Il 2022 meglio non poteva iniziare per i tifosi e per una città che profonde così tanta passione per la sua squadra di calcio"