Salerno ricorda Enzo Giordano: incontro a Palazzo di Città con il sindaco

Nel tredicesimo anniversario della morte di Vincenzo Giordano, il sindaco Vincenzo Napoli ha incontrato una delegazione del centro studi intitolato all’ex primo cittadino socialista di Salerno. A Palazzo di Città con Gaetano Amatruda anche Marco Lamonica e Luca Lamberti. Presenti anche i consiglieri comunali del Psi, Rino Avella, Filomeno Di Popolo e Antonia Willburger.

Il commento

Emozionato Amatruda: “Felice davvero per aver ricordato Enzo Giordano al Comune. Il socialista galantuomo, il sindaco perbene. Un pezzo della mia vita, la storia di Salerno. Grazie ad Enzo Napoli, oggi sindaco della città ed ieri amico e compagno del Professore, che ha dimostra grande sensibilità”. Poi ha annunciato: “Organizzeremo un evento al Comune per parlare il linguaggio dei riformisti, per unire, e proveremo a ‘conservare memoria per costruire futuro’. Abbiamo gettato le basi per avviare un processo di digitalizzazione del patrimonio delle tv, delle radio e dei giornali.Ricordare Giordano, declinare il socialismo riformista, non è abbandonarsi alla nostalgia ma costruire sempre nuovi percorsi” ha concluso Amatruda.