Elezioni a Salerno, inizia la verifica dei verbali delle sezioni: tempi lunghi per la Giunta

La Commissione Elettorale per la verifica dei verbali delle 152 sezioni del Comune di Salerno inizierà la sua attività lunedì 11 ottobre per 4 ore al giorno – dalle 9 alle 13 – con un prevedibile allungamento dei tempi per la proclamazione dei consiglieri comunali eletti.

Tempi lunghi

Considerato il numero delle liste presenti alla competizione elettorale del 3 e 4 ottobre, considerato il numero dei candidati, è molto facile immaginare che per la verifica dei verbali, rispetto ai voti ufficialmente assegnati, sia necessaria almeno una settimana. Se non di piu: si va verso uno slittamento ulteriore della proclamazione degli eletti, circostanza che, di fatto, rinvia anche la composizione della Giunta da parte del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.