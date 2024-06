Nasce “Salerno Migliore”, un gruppo apolitico che si occupa dei problemi della città

Un gruppo apolitico che si interessa ai problemi di una città che da un po’ di tempo è in stato di abbandono. Scarsa pulizia, ignavia di chi se ne dovrebbe occupare, nessuna organizzazione del flusso turistico, tutto lasciato al caso e alla buona volontà, quando c’è, di cittadini ed esercenti. "Seguiremo ogni singolo problema - annunciano i promotori - quartiere per quartiere, stando vicini a tutti e, spesso, proponendo iniziative e soluzioni. Il gruppo, nato su Facebook e avviato ai settecento aderenti in pochi giorni, non ha scopi politici, non si schiera, ma semplicemente vuole fare di tutto per una Salerno Migliore, più moderna, più seguita, più pronta alle sfide del futuro e, soprattutto, più vivibile. Questi, in una veloce lista emersa dai suggerimenti dei nostri aderenti, sono i problemi più stringenti che saranno seguiti nella loro evoluzione, dal nostro gruppo e rappresentati a media e amministrazione in modo insistente, fino ad avere risposte plausibili ed azioni".

Le tematiche

Pulizia, manutenzione e controllo del territorio

La sporcizia ed il sistema di smaltimento dei rifiuti

La mancata manutenzione del verde pubblico

La mancanza di cestini dei rifiuti e il loro tardivo svuotamento

Scarsità di vigili e forze di polizia in strada. Urge la presenza di nonni segnalatori quartiere per quartiere Un degrado inaccettabile e la mancanza di controlli del territorio

Turismo

Mancanza di Info Point

Mancato coordinamento e pubblicizzazione delle iniziative pubbliche e private

La mancata valorizzazione del Castello di Arechi

La necessità di superare Luci di Artista, oramai una manifestazione inutile

L’esigenza di una maggiore attenzione al mare, che dovrebbe essere il nostro primo attrattore Assenza, a fronte dei tanti turisti, di bagni pubblici

L’assenza di una destinazione d’uso e conseguente mancata valorizzazione del Forte la Carnale

Le opere non terminate

Le condizioni pietose di Villa Carraro

La scomparsa e la necessaria collocazione e valorizzazione del Museo dello Sbarco

Il degrado dell’ex cinema Astra e zone limitrofe

L’abbandono oramai evidente di una zona collinare oramai avulsa dal resto della città Il mancato utilizzo dell’auditorium in via Prudenza

L’incompiuta dell’Auditorium in via S.De Renzi, opera costata milioni di euro

Rapporto con i cittadini

Maggiore informativa dell’Amministrazione sulle iniziative e sulle problematiche di Salerno (per esempio è necessario un portale del Comune con l’elenco aggiornato delle varie manifestazioni ed eventi cittadini) Un sistema dei trasporti fatiscente e da rivedere completamente

Varie

Traffico: l’imbuto ormai pluriannuale in autostrada, nei pressi della galleria del Seminario Lo scandalo dei venditori abusivi sul Corso principale della città

Lo scandalo di una Piazza (Piazza Cavour) transennata da dodici anni e senza alcuna informazione La mancata gestione del suolo e la necessità di polmoni verdi in città

Migliori collegamenti ferroviari con l’entroterra, per agevolare chi abita fuori e lavora in città Maggiore sensibilizzazione dei cittadini, con campagne mirate, su pulizia e rispetto della nostra bella città