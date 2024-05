Salerno, nominato il nuovo coordinatore cittadino dell'Udc

Gaetano Ardimento è il nuovo coordinatore cittadino di Salerno dell’Udc. A conferire la nomina il segretario provinciale Casola in accordo con il Segretario Nazionale, Lorenzo Cesa, e con i membri del direttivo provinciale di Salerno. “Sono certo – scrive Casola - che lei saprà portare avanti con grande spessore i valori democratici che sono a fondamento del nostro partito e si impegnerà per dare al nostro simbolo la giusta rappresentanza e visibilità anche in vista della prossima campagna amministrativa”.