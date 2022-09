Pd salernitano contro gli attacchi: "Mentre noi lavoravamo altri erano al mare"

"Ripartiamo dai territori". Così il Partito Democratico di Salerno in una lunga nota, giorni dopo le elezioni e il risultato per nulla soddisfacente ottenuto. L'occasione, per i vertici del Pd, è di replicare a molte delle critiche ricevute sulla campagna elettorale. Un nome su tutti, quello di Alfonso Andria, l'ex senatore che era stato molto critico con il partito.

La replica: "Noi lavoravamo, Andria era al mare a guardare"

"Leggiamo qualche intervista o dichiarazione squallida ed offensiva per il Partito Democratico e per i suoi militanti. La pochezza di tali interventi potrebbe suggerire di abbandonare gli autori all'oblio. Ma non è possibile tacere quando viene denigrata la dignità politica della nostra comunità democratica. Le donne e gli uomini del Partito Democratico (candidati, amministratori, dirigenti di partito, iscritti e simpatizzanti) hanno condotto una campagna elettorale straordinaria, svolta casa per casa, quartiere per quartiere, piazza per piazza. In un contesto difficilissimo siamo riusciti ad ottenere risultati superiori alla media nazionale e con l'elezione di Piero De Luca abbiamo riconfermato in Parlamento un autorevolissimo esponente del nostro territorio. Mentre noi incontravamo cittadini, associazioni, imprenditori, professionisti, lavoratori e studenti, qualcuno come Andria ha deciso di andare al mare e restare a guardare, come peraltro accaduto anche per le recenti elezioni regionali ed amministrative. Dopo anni di silenzio permanente, non si è espresso quando abbiamo vinto con il contributo decisivo della provincia di Salerno in Regione Campania due elezioni consecutive nel 2015 e 2020, né quando abbiamo confermato la guida della città di Salerno lo scorso anno e della maggior parte dei Comuni della Provincia, né quando abbiamo conquistato e risanato la Provincia dal 2014 ad oggi. Un po' di rispetto e dignità si imporrebbe da chi ora parla solo per frustrazioni personalistiche.

Gli altri attacchi