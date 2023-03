“C’era una volta la politica”: Casini presenta il suo libro a Salerno, ospiti Cirielli e De Luca

Pierferdinando Casini torna a Salerno: questa volta non per una campagna elettorale ma per la presentazione del suo ultimo libro dal titolo eloquente “C’era una volta la politica”.

L'incontro

L’appuntamento, con l’ex presidente della Camera ed attuale senatore eletto in quota Pd, è per giovedì 23 marzo, alle ore 19.30, presso i saloni del Lloyd's Baia Hotel di Vietri sul Mare. L’evento è stato promosso e sarà moderato da Vincenzo Inverso, da sempre punto di riferimento di Casini in provincia di Salerno. Accanto all’autore del libro ci saranno anche un ospiti: il vice ministro agli affari esteri Edmondo Cirielli (Fratelli d’Italia) e il vicecapogruppo del Pd alla Camera Piero De Luca. Insomma, nel perfetto stile centrista, anche in questa occasione, Casini riescirà a mantenere un perfetto equilibrio tra due forze politiche, Fratelli d’Italia e Partito Democratico, che, difficilmente, trovano un punto di contatto per discutere. L'ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.