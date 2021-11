Salerno, maggioranza compatta sul futuro presidente d'assise: sarà Dario Loffredo

La maggioranza del sindaco Vincenzo Napoli si ricompatta e conferma che il prossimo presidente del consiglio comunale sarà Dario Loffredo. La riunione si è tenuta oggi pomeriggio, al Comune di Salerno.

Il punto

Nessun passo indietro rispetto ai giorni scorsi. I partiti avevano deciso già tempo prima di puntare sul nome di Loffredo, al quale è stato notificato l’avviso di conclusione indagini da parte della Procura di Salerno per l’affidamento dei mercatini di Natale del 2016. Il dibattito si era fatto vivace, specie sponda opposizione, con più di una critica legata all'opportunità di tale scelta. Loffredo, difeso dal legale Giovanni Annunziata, è indagato per il reato di turbativa d'asta. Il nome di Dario Loffredo compare anche nella più recente inchiesta sui rapporti tra politici, amministratori e coop a Salerno; a parlare di lui. in particolare, è l’imprenditore Fiorenzo Zoccola, secondo il quale il consigliere più votato alle ultime amministrative fa parte del «cerchio magico» di Piero De Luca, figlio del governatore Vincenzo e deputato del Pd. La Procura guidata da Giuseppe Borrelli e Luigi Alberto Cannavale gli contesta di avere rivelato, in concorso con Alberto Di Lorenzo, dirigente apicale del settore Attività produttive e già capo staff prima del sindaco De Luca, poi del suo successore Napoli, il contenuto del bando per le “casette di Natale” prima della sua pubblicazione. Nel bando sarebbe anche stata aggiunta una clausola che consentiva di ottenere 20 punti aggiuntivi. Questo mercoledì, intanto, ci sarà il primo consiglio comunale