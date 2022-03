Salerno Pulita, Celano (Fi): "Il sindaco chiarisca sulle nuove assunzioni"

Ancora una volta il consigliere comunale di Forza Italia a Salerno Roberto Celano interviene sulla vicenda delle assunzioni di 25 unità da parte di Salerno Pulita, “nonostante l’Amministrazione, in risposta alla interrogazione presentata, abbia assicurato di aver diffidato il management di Salerno Pulita a sospendere la gara per la selezione di 25 unità lavorative, l’Ente partecipato sta proseguendo nell’iter relativo alle procedure assunzionali”.

L'appello

“Il bando in questione - scrive Celano - introduce, incredibilmente, la graduatoria per sesso, predeterminando il numero delle donne e degli uomini da assumere con indubbia discriminazione per i partecipanti e mortificazione del merito”. Infine, l’appello che Celano rivolge al primo cittadino per sapere “se e come l’Amministrazione intenda intervenire avendo il management della Salerno Pulita SpA disatteso l’intimazione di sospensione delle procedure assunzionali”.