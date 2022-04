Promozioni e passaggi di livello a Salerno Pulita: interrogazione di Celano (Fi) e Ventura (FdI) al sindaco

I consiglieri comunali di centrodestra Roberto Celano (Forza Italia) e Mimmo Ventura (Fratelli d’Italia) hanno presentato un’interrogazione al sindaco Vincenzo Napoli per avere chiarimenti sulla società municipalizzata “Salerno Pulita”.

Le criticità

I due esponenti di opposizione sottolineano che “i servizi offerti dalla Salerno Pulita SpA appaiono sostanzialmente antieconomici rispetto alle tariffe applicate sul mercato;le tariffe applicate dipendono presumibilmente da sacche di sprechi e da costi che andrebbero ottimizzati con una corretta gestione dell’Ente; che, nonostante i continui solleciti al contenimento dei costi e ad evitare provvedimenti “poco chiari” che sembrano rispondere più a criteri fedelistici che all’interesse collettivo, la suddetta società partecipata continua, con modalità poco chiare e comprensibili, a favorire passaggi di livello ed a nuove nomine di capisquadra a lavoratori che, in taluni casi, sarebbero facilmente riconducibili a persone vicine al sistema di governo”. Non solo. Per Celano e Ventura tali criticità “unitamente ad altri sprechi, concorre a rendere le tariffe di Salerno Pulita poco concorrenziali, mettendo a rischio la legittimità dell’affidamento diretto, mortificando criteri di merito e l’impegno di tanti addetti che sono costretti dalle suddette promozioni ad operare anche per chi viene, inopinatamente, sollevato da compiti maggiormente operativi; sembrerebbe che personale cui viene affidato funzioni dirigenziali in Società non avrebbe i titoli per ricoprire il ruolo in questione; ciò si “scontra” evidentemente con la necessità di rendere più efficiente ed efficace l’attività della Salerno Pulita SpA;sarebbe il caso di verificare se passaggi di livello, promozioni, incarichi dirigenziali e nomine di nuovi capisquadra, siano coerenti con l’organigramma della società in questione e con il numero di lavoratori che svolgono ruoli operativi (spesso anche per conto di altri) nel ciclo integrato dei rifiuti”.

Le richieste

Per questo, chiedono di sapere: “se l’Amministrazione intenda verificare quali promozioni e passaggi di livello siano stati attribuiti negli ultimi anni e se le stesse siano state assunte sulla base di criteri oggettivi o fedelistici;se le nomine di capisquadra siano “proporzionate” al numero di addetti operativi che svolgono funzione nel ciclo integrato dei rifiuti e siano coerenti con l’organigramma della società; quali aggravi di costi siano stati determinati dalle promozioni e dagli incarichi attribuiti in premessa; se l’attribuzione di funzioni dirigenziali siano stati attribuiti a personale della società che ha i requisiti necessari a svolgerli”. Infine, chiedono di avere “l’elenco dei lavoratori che negli ultimi 3 anni hanno avuto passaggi di livello, incarichi di alcun tipo, funzioni dirigenziali e di capisquadra, di direttore organizzativo; l’organigramma della Salerno Pulita con l’indicazione dei nominativi che svolgono ruoli apicali nella società”.