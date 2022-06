Salerno Pulita accusa lo straniero che "pulisce dopo aver sporcato", l'ira di Malan (Udc)

"La scorsa settimana abbiamo evidenziato l’intenzione da parte dell’Amministrazione Comunale e degli enti preposti di attribuire alla categoria degli incivili la responsabilità delle condizioni pietose del verde e dell'igiene pubblica della città. Oggi, smascherata e disarmata, la strategia “comunicativa” vira - mantenendo lo stesso obiettivo finale - verso un bersaglio facile, l’immigrato". Lo scrive il vice-segretario provinciale e coordinatore cittadino Udc Salerno, Sarel Malan.

L'osservazione

"Lungi dall'entrar nel merito della vicenda, la nostra volontà è quella di metter in guardia i nostri cittadini sulla reale volontà del processo comunicativo: reso colpevole l’immigrato sarà semplice tornare ad attaccare il comune cittadino incivile senza mai addentrarsi nelle cause reali, quindi politiche, della problematica del verde pubblico. - ha osservato - Il secondo aspetto, non meno grave e significativo, attiene all’utilizzo di uno stereotipo, quello del cattivo immigrato, che si riteneva superato, soprattutto alla luce delle idee espresse dall'attuale amministrazione . In definitiva, per tentare di giustificare la condizione di inciviltà igienico-sanitaria in cui versa la nostra Città si attinge al razzismo più populista, contando di aver gioco facile in questo momento storico", conclude Malan.