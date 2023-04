Bando per lo stadio Arechi, l'opposizione presenta mozione al Consiglio comunale

Gestione dello stadio Arechi, i consiglieri d'opposizione chiedono di inserire la mozione all'interno dei punti all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. A firmarla sono i consiglieri Elisabetta Barone – Semplice Salerno - Antonio Cammarota – La Nostra Libertà - Roberto Celano - Forza Italia - Corrado Naddeo -Gruppo Oltre - Donato Pessolano - Gruppo Oltre - Dante Santoro - Lega - Michele Sarno – Fratelli d’Italia - Domenico Ventura - Fratelli d’Italia

Il testo

"Premesso che - si legge in una nota - in altre importanti realtà nazionali le società di calcio hanno acquisito lo stadio in proprietà o in concessione pluridecennale;

- la concessione pluridecennale dello stadio consente alle società di calcio di programmare efficaci piani di investimento per rendere l’impianto moderno, funzionale e fruibile ogni giorno (anche al fine di consentire importanti ritorni economici dalla gestione complessiva degli spazi fisici e della pubblicità);

- i suddetti introiti, unitamente a quelli che potrebbero derivare da sponsorizzazioni di brand di livello internazionale, potrebbero essere reinvestiti dalla società per il rafforzamento dell’organico ed il consolidamento della squadra nella massima categoria per il più lungo periodo possibile, con ricadute importanti di natura economica e sociale per la città; - l’impianto è patrimonio della collettività e di tutti i salernitani che rivivono nella squadra granata un forte legame di appartenenza alla città", tanto premesso "impegna" l’amministrazione comunale a redigere e pubblicare, entro e non oltre 60 giorni dall’approvazione della presente mozione, un bando per la concessione per non meno di 50 anni dello stadio Arechi di Salerno, con la tutela assoluta per le parti rispetto anche ad eventuali condizioni di default/fallimento"