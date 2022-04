“Salviamo l’Italia-1 Maggio a Bologna”, striscioni per la manifestazione anche a Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sono stati affissi anche a Salerno striscioni per pubblicizzare la manifestazione organizzata dal Movimento Nazionale - La rete dei Patrioti per il prossimo primo maggio a Bologna. Un vero e proprio appello a tutti "i patrioti", affinché convergano nel capoluogo emiliano in occasione della festa dei lavoratori. Una celebrazione storicamente retaggio della sinistra, che il Movimento Nazionale, insieme a tutte le sigle dell'area identitaria, vuole rivendicare come battaglia fondamentale per la tutela ed il riscatto dei diritti dei lavoratori, oggi preda dello strapotere di finanza e multinazionali.