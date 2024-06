Aeroporto, parla Salvini: "Lo scalo salernitano sarà un volano di sviluppo"

"Se riuscirò sarò tra una manciata di giorni a Salerno per il nuovo aeroporto che sarà un volano di sviluppo assolutamente notevole per un territorio straordinario su cui stiamo lavorando con gli altri ministeri per superare gli ultimi impedimenti burocratici e arrivare all'11 luglio in perfetta forma. Da Salerno parte la Salerno-Reggio Calabria perché il Ponte sullo stretto ovviamente è una parte di un tutto, è un corridoio che unisce Palermo a Salerno, a Roma, Milano, Berlino. Diciamo che dal nostro punto di vista, sbloccare, finanziare, accelerare nuovi cantieri, nuove opere pubbliche è un volano per il Paese". Lo ha detto Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel corso di un videocollegamento, questo pomeriggio, al 49/o Convegno Nazionale Animp in ‪corso a Salerno‬. Il convegno proseguirà anche domani, ‪21 giugno‬, e sarà dedicato alle opportunità e investimenti per le aziende del settore.