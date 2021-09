Salvini a Salerno: "De Luca si sente un monarca e piazza i figli di quà e di là, bene il centrodestra unito"

''De Luca va dicendo non votate Salvini... Eh, che ragionamento politico forte che fa... Io non dico non votate Pd, perché insulterei la vostra intelligenza, i cittadini sono in grado di scegliere e giudicare da soli. Non andrò a dire non votare quelli di sinistra perché sono brutti, cattivi, omofobi ma andremo a proporre la nostra idea di città. In tanti qui mi hanno detto “tanto fumo e poco arrosto”, alla De Luca... Ormai De Luca si sente un monarca, pensa di parlare ai sudditi, fa gli editti... Piazza i figli facendoli eleggere di quà e di là..''. Lo ha dichiarato, nella serata di ieri, il leader della Lega Matteo Salvini, durante una manifestazione elettorale al Grand Hotel per la presentazione della lista Prima Salerno.

Le stoccate

"A sinistra insultano, a Caserta per insultarlo ha dato del sagrestano al nostro candidato sindaco. E' un po' strano De Luca, si vede che è un po' in difficoltà in questo momento", ha sostenuto il leghista: "Io non mi permetto di dire di non votare a sinistra a Salerno", dice chiarendo che "donne e uomini di Salerno hanno la libertà di scegliere, il centrodestra questa volta è compatto, e' unito, ha un candidato serio e una squadra credibile. La storia della politica mi insegna che quando qualcuno passa il tempo a insultare l'altro, è perchè ha paura. Quindi io penso che De Luca di paura ne abbia parecchia anche perchè ne ha sbagliate tante in questi mesi" conclude.

L’unità della coalizione

Salvini si è soffermato anche sulla compatezza del centrodestra attorno alla candidatura a sindaco dell’avvocato Michele Sarno: "A Salerno, centrodestra unito come a Caserta, come a Roma, come a Milano, come a Torino, come a Trieste. Diciamo anche grazie alla testardaggine della Lega, altri volevano andare per loro conto e invece abbiamo tenuto insieme la coalizione che è il nostro valore aggiunto, in tutta Italia e a livello nazionale". "Appena si tornerà a votare per le politiche il centrodestra sarà compatto, unito e vincente" assicura l'ex ministro. “Salerno – ha aggiunto Salvini - è una bella città, i salernitani sono persone di valore, di lavoro. Gli imprenditori salernitani non mi chiedono aiutini, redditi a caso". Da qui, sottolinea che "anzi, ci sarà da rivedere il criterio di distribuzione dei redditi di cittadinanza che spesso e volentieri vanno a gente che non ne ha assolutamente diritto. Offriamo un'idea diversa di città. E la offriamo tutti insieme".