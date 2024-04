Elezioni a San Cipriano, Sonia Alfano: "Dove sono chiarezza, onestà e coerenza?"

“Una campagna elettorale non deve far paura, soprattutto a chi ha lavorato per il bene della propria comunità, in maniera chiara, onesta e coerente". Lo scrive il sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano, candidata alle prossime elezioni comunali con la lista Insieme Possiamo, riferendosi a chi, tra i consiglieri comunali, è in maggioranza ma ora, a due mesi dal voto, è pronto a schierarsi contro la stessa.

Il post di Alfano: