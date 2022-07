Comune di San Cipriano, si dimette Di Muro: la replica della sindaca Alfano

E’ polemica al Comune di San Cipriano Picentino dopo le dimissioni dell’assessore alla pubblica istruzione Federica Di Muro. A precisare qual è l’attuale situazione all’interno della maggioranza è la sindaca Sonia Alfano, che, nonostante il passo indietro della Di Muro, va avanti con il suo lavoro.

“Purtroppo la libertà di agire, di decidere non è nella possibilità di tutti! Il confronto è di difficile gestione per i più! Specialmente quando non si è abituati. La mia maggioranza amministrativa ha avuto sempre scontri accessi, aperti e diretti. Ci diciamo tutto senza sconti, per alcuni è litigare per altri è spingersi oltre i propri limiti volti a migliorarsi. Nella mia maggioranza tutti hanno spazio di lavorare per il bene del territorio… gli unici a non poterlo fare è chi pensa di voler esserne padrone! E’ chi pensa di poter decidere sulla vita di ogni singolo cittadino in base alle proprie esigenze! Sinceramente perdere un assessore alla pubblica istruzione per la modifica agli API del Puc (Piano Urbanistico Comunale) fatta nell’ultimo consiglio comunale dove risultava tra l’altro assente( probabilmente consigliata di non venir a votare il bilancio) , dopo già tre modifiche apportate precedentemente nel suo silenzio più assordante (senza nessun confronto) che riguardava pochissimi cittadini (forse addirittura uno) proposte dall’ex assessore all’urbanistica Aievoli, sinceramente è il minimo che potesse fare! Se ritiene che i nostri progetti portati avanti con la scuola: progetto gal agrinido, agriasilo, polibio, la riapertura dell’ala laboratori della scuola media dopo 30 anni con il rifacimento del tetto, la ristrutturazione della palestra delle scuole medie, aver avuto il finanziamento per la mensa della scuola di Campigliano, aver acquistato per il prossimo anno scolastico i purificatori d’aria per ogni classe delle scuole del nostro territorio, aver abbattuto le barriere architettoniche per un ala delle suole medie, aver incrementato le ore della specialistica, aver aumentato ed adeguato il trasporto scolastico, aver partecipato per ogni plesso scolastico a finanziamento Pnrr, oltre alle varie attività supportate da questa amministrazione a favore della scuola! Tutto durante un periodo difficile per la nostra Nazione! Ha fatto bene! … Ha fatto capire quali erano le proprie priorità il Puc! Punto per lei nevralgico per abbandonare una maggioranza! Invece mi sarei aspettata, senza inventarsi scuse, cercare di infangare la maggioranza, me ecc ecc di fare una semplice dichiarazione: mi dimetto perché passo all’opposizione con chi voglio stare e con chi mi sento e confronto dopo e prima di ogni riunione di maggioranza e consiglio! Ci vediamo nel prossimo consiglio comunale!”

La replica di Di Muro: