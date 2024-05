Elezioni a San Cipriano Picentino, l'intervista ad Attilio Naddeo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Di seguito l'intervista al candidato sindaco a San Cipriano Picentino, Attilio Naddeo

Lei si presenta con una visione precisa del suo territorio, con la lista “Forza Democratica” che include giovani donne e uomini che si rivolgono ai cittadini con la piena consapevolezza di rappresentare un punto di riferimento credibile…

Sono tornato per impostare un lavoro di prospettiva che sarà orientato alla costruzione del futuro, a progetti strategici di crescita di carattere sociale, turistico e culturale. E’ovvio che non bastano poche righe per sintetizzare il nostro obiettivo! L’intento è reperire contributi e fondi per proseguire nell’opera di riqualificazione del territorio, cioè: ridisegnare strutture e servizi per la cittadinanza, trovare soluzioni alle diverse difficoltà che riguardano l’efficienza delle costruzioni esistenti, l’urbanistica, la viabilità, prevenzione del rischio idrogeologico, con progetti utili, senza dimenticare le sempre crescenti problematiche sociali legate alla disoccupazione, alle continue situazioni di disagio. Dalle marginalità alle opportunità, questa è la nostra idea.

Un politico sempre in prima fila, grande conoscitore della macchina amministrativa dal punto di vista normativo e tecnico, ci racconti i progetti che ha realizzato, quelli futuri, ma senza svelare ancora troppo di quest’ultimi…

La mia linea politica è stata quella di far sì che il comune di San Cipriano, avesse un ruolo in uno scenario comprensoriale e provinciale, puntando, già nel 2000 a un modello della raccolta differenziata nel sistema di gestione integrata. In campo culturale mi sono battuto per il Museo dello sbarco, per l’istituzione di una Scuola di alta formazione con il mitico avvocato Gerardo Marotta. Abbiamo valorizzato la frazione Campigliano, trasformandola da realtà agricola e periferica a porta d’ingresso alla Valle Picentina, dotandola di un Centro congressuale, con circa 400 posti a sedere, con una sala teatro e sala cinematografica. Come previsto nel nostro programma elettorale, lavoreremo maggiormente sulle frazioni. Adegueremo gli strumenti per il recupero del patrimonio edilizio esistente riportando a vivere nelle frazioni giovani coppie e nuove famiglie.

L’entusiasmo è sempre grande così come la voglia di mettersi in gioco…

Per comprendere la mia posizione nei confronti del ruolo dell’amministratore pubblico è utile volgere uno sguardo indietro e allargare la prospettiva sui miei trascorsi professionali e umani. I passi lavorativi li ho mossi nel mondo della medicina e della sanità pubblica. A mio avviso, l’amore e il rispetto per la vita è un dono inestimabile che ho maturato in oltre 35 anni di lavoro come medico. Fare il sindaco è stata una esperienza incredibile e totalizzante, nella quale ho cercato di mettere tutto me stesso nel corso dei miei tre mandati. Farlo a 29 anni per la prima volta e vedere nel tempo la propria comunità crescere e migliorare è stata una sfida straordinaria. La vocazione da civil servant è più ferma che mai, conosco quali siano le necessità quotidiane dei cittadini, i problemi, le aree su cui intervenire e le potenzialità da rivalutare, quindi, insieme a una squadra di persone rappresentative di tutto il territorio comunale: da una parte chi ha già una grande esperienza amministrativa, dall’altra volti nuovi, che riteniamo anch’essi importanti per impostare il nostro lavoro, ho maturato l’idea di candidarmi al ruolo di sindaco - pronto a lavorare per rinnovare il buon governo dell’amministrazione comunale.

Direi che mette tutto se stesso non solo nella politica ma anche nell’attività di medico, lei è specialista in Chirurgia d’urgenza e del Pronto Soccorso, è in servizio presso la Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare dell’O.O.R.R. di Salerno. Che affinità trova tra rivestire la carica di medico e quella di sindaco…

Da medico sono abituato ad agire unicamente nell’interesse del paziente, ad avere cura di ogni persona. Spiccato senso etico, passione, abnegazione, abilità relazionali, logica, empatia, sono le soft skills che ogni bravo medico dovrebbe possedere. Il sindaco è responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio, deve prendere i dovuti provvedimenti, una responsabilità che condivide con il Consiglio comunale. Il rapporto tra le due attività è dato dalla capacità di una visione che comprenda il benessere globale dei cittadini da parte di un sindaco, dei pazienti da parte del medico. Prometto di “curare” San Cipriano Picentino, credo che ci voglia un medico che la curi e che sappia anche fare organizzazione, gestione, perché i soldi non li spreco e so come utilizzarli benissimo per la mia comunità. Io non eserciterò da solo, la città sarà un punto d’ incontro con i cittadini. Se gli elettori decideranno che il sindaco possa essere Attilio, Attilio c’è. Credo sia doveroso mettersi al servizio dei sanciprianesi, per rilanciare e far rinascere San Cipriano Picentino.

In politica entri e a un certo punto esci e poi magari torni.. in effetti lei non è mai andato via, ha iniziato a 16 anni nel PSI della Federazione giovanile, dal 1990 al 2009 è stato sindaco in tre consiliature, e successivamente ha rivestito varie cariche, ed ora…

In fondo è solo una questione d’amore, anche prendersi cura della propria città! Sono sceso in campo con una coalizione più solida che mai, con la presenza di candidati con i quali ho visioni comuni per il futuro del territorio. Stiamo seminando il nostro modo di fare, la nostra campagna elettorale sembrerebbe essere apprezzata dai cittadini. La mia, una candidatura motivata dalla volontà di cambiare e migliorare il mio comune, perché negli ultimi anni ho visto un cambiamento in peggio, per quanto riguarda sicurezza, decoro, in generale non mi è piaciuta la distanza che è stata messa tra i cittadini e l’amministrazione. Il rilancio deve partire da una presenza calendarizzata soprattutto nei quartieri dove avremo una cura particolare, è lì che pulsa il cuore della città che abbiamo in mente, che può trovare energia soprattutto nei giovani che sono la vera forza rigeneratrice.

L’ostello della gioventù, la variante Pezzano - San Cipriano, i garage interrati in Piazza Crocifisso a Filetta e la rotatoria in località Casalino, sono tutte opere che lei definisce “Cattedrali nel deserto”, da lei progettate e mai realizzate dalle gestioni amministrative che si sono avvicendate…

Sono nella lista delle opere mai realizzate - per esse - nessun amministratore si è mai preoccupato di sentire gli uffici sul work in progress, né di trovare i fondi per definirle. Sono un grande classico italiano, come se fosse una cosa assolutamente normale, o probabilmente hanno voluto emulare Michelangelo, scultore, che viene ricordato per ”il non finito”, ovvero la scelta di non terminare le sue opere! Il mio intento (se mi sarà consentito grazie al consenso dei cittadini), è quello di proseguire nella definizione dei progetti, di riattivare procedure dormienti da decenni, evidenziando così l’inerzia di chi ci ha preceduto.

San Cipriano Picentino è situata in una collina interna, alle pendici orientali del Monte Monna, con una valle bellissima, antichi casali,borghi, con una vegetazione di nocciole, castagne in particolare. Come è possibile salvaguardare la biodiversità del territorio,mantenendo, allo stesso tempo, le attività umane che servono al sostentamento delle popolazioni locali…

San Cipriano Picentino è inserito nello straordinario Parco regionale Monti Picentini, un’area protetta, molto interessante dal punto di vista paesaggistico, gastronomico. Il nostro scopo è quello sì di valorizzare e conservare i caratteri naturalistici, storici delle comunità locali, i sentieri cicloturistici e di trekking, ma anche assicurare un’adeguata promozione e tutela delle attività economiche, organizzando anche laboratori di degustazione dei prodotti tipici. A San Cipriano Picentino, c’e’ l’imperdibile appuntamento gastronomico dell’autunno, la “Sagra della castagna”, un’esperienza sensoriale che coinvolge tanti visitatori alla scoperta degli antichi sapori della tradizione. Io credo molto all’alleanza tra territori diversi, urbani e rurali, nel condividere esperienze. Per crescere mi sembra l’unica strada da percorrere.

Legalità e trasparenza, una Pubblica Amministrazione che agisce nel perimetro della legalità sta facendo gli interessi dei cittadini, di tutti…

E’ importante nel nostro modo di agire, in tutti i nostri atti e anche nella informazione nei confronti dei cittadini declinare i principi della trasparenza e legalità in azioni concrete. Il Comune di San Cipriano dovrà essere “un palazzo di vetro” sia come efficienza che trasparenza. Sono convinto che coinvolgendo direttamente i cittadini nelle scelte di sviluppo e di controllo sulla “cosa pubblica” si possono ottenere gli stimoli giusti per migliorare il governo della città. Questo sarà il nostro obiettivo e il nostro piano di lavoro.

Un tema molto caro a lei, è quello di risolvere il problema sicurezza e legalità…

La sicurezza si può ottenere solo attraverso la combinazione di tanti fattori diversi, di cui l’ordine pubblico è una piccola dimensione, anche se fondamentale. È un tema complesso che va affrontato con una presenza dinamica e strutturata della polizia locale e una rigida collaborazione tra le sale operative, ma anche da un’attività di aggregazione e di socializzazione. Tutti devono sentirsi parte attiva di questa strategia: cittadini stessi, parrocchie, scuole, famiglie, associazioni. L’ordine pubblico è di competenza della Prefettura e Questura, che trovo di grande efficienza e professionalità, la polizia locale non può fare tutto anche se fa tanto. Ritengo che la cultura e gli eventi promossi su un territorio contribuiscano a rendere i quartieri più sicuri. L’amministrazione può intervenire senz’altro sul decoro e l’arredo urbano, coniugati con l’imperativo della sostenibilità ambientale, sulla qualità degli spazi pubblici, l’illuminazione di luoghi come stazione ferroviaria e le altre zone di rischio, una richiesta di tanti cittadini, della quale io ne terrei conto.

Troppi debiti al comune, si parla di un disavanzo di alcuni milioni di euro, una situazione complessa, si può considerare un piano decennale di risanamento per il riequilibrio finanziario dell’ente?

Su questo argomento, devo esprimere il mio disappunto, in quanto ho lasciato nel 2009, alla fine della mia consiliatura, un credito di 300mila euro di attivo, ed oggi ci ritroviamo dopo 15 anni di cattiva amministrazione, al dissesto, alla distruzione del bilancio comunale. Questa è l’eredità dei precedenti amministratori! Un disastro - per il prossimo sindaco che si ritroverà con le casse vuote e dovrà far fronte a un disavanzo superiore rispetto a quello previsto. In realtà, il Comune di San Cipriano versa in condizioni finanziarie difficili a dispetto della narrazione del sindaco Sonia Alfano che nasconde la verità. A noi di “Forza Democratica”, non resterà che lavorare seriamente per fare quanto possibile per il nostro territorio, al fine di evitare che un commissariamento finanziario dell’Ente si traduca in una paralisi per l’intero comune, senza servizi fondamentali, contrazione dei posti di lavoro, fallimento di imprese. Noi dovremo lavorare tutti insieme per il bene collettivo, per rimuovere le cause che hanno generato il dissesto, le cui origini vanno ricercate nel passato, troveremo una soluzione adeguata, un’azione finalizzata a realizzare risorse per il risanamento finanziario dell’Ente, senza penalizzare i cittadini con tasse alle stelle e spese ridotte al minimo. Abbiamo il disegno politico per risollevare le sorti di San Cipriano Picentino!