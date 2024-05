San Cipriano Picentino, prima uscita pubblica per il candidato Naddeo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Prima uscita pubblica per Forza Democratica, la lista a sostegno del candidato sindaco Attilio Naddeo. Domani, alle ore 20 in piazza Umberto I a San Cipriano Picentino, si terrà l’apertura della campagna elettorale. «Abbiamo costruito una squadra dinamica, competente e desiderosa di mettersi alla prova – ha dichiarato il candidato sindaco Attilio Naddeo - Sappiamo bene di cosa ha bisogno il nostro territorio, e abbiano le idee molto chiare su come raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati».