Puc a San Cipriano Picentino, il sindaco Alfano: “Strianese si è schierato contro il Comune”

Giudizio contro il Comune, il tema è il Puc. E all'orizzonte si paventa uno scontro tra la Provincia e l'ente di San Cipriano Picentino. "Mi lascia delusa ed amareggiata - spiega in una nota Sonia Alfano, sindaco di San Cipriano Picentino - la decisione da parte dell'ormai ex Presidente della Provincia Strianese di promuovere un giudizio contro il Comune che ho l'onore di amministrare, in merito agli atti di programmazione degli interventi del PUC. L'iniziativa, unica ed irripetibile nel suo genere, è stata presa nonostante la Provincia abbia dichiarato al comune di San Cipriano di non aver alcun parere contro la modifica agli API del piano urbanistico di San Cipriano Picentino"

La riflessione