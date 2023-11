San Marzano, Martusciello (Fi): "Solidarietà a Zuottolo, sfiduciata da manipolo di avventurieri"

Dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri di San Marzano sul Sarno, che, a sorpresa, ha portato alla caduta dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Carmela Zuottolo, arriva la solidarietà politica e il sostegno di Forza Italia all'ex prima cittadina. Quest’ultima, solo pochi giorni fa, ha aderito al partito guidato a livello nazionale da Antonio Tajani.

L'attacco dei forzisti

Il coordinamento regionale di Forza Italia in Campania esprime "la propria solidarietà politica a Carmela Zuottolo. E’ stata sfiduciata - afferma il coordinatore regionale Fulvio Martusciello - da un manipolo di consiglieri che nulla hanno in comune tra di loro, quindi avventurieri. Per Martusciello "è franata una maggioranza che metteva insieme FdI e Pd e che ha mal sopportato la crescita di Forza Italia. Si rassegnino in provincia di Salerno, Forza Italia è il primo partito come hanno dimostrato le ultime elezioni amministrative" conclude l'eurodeputato.

La conferenza stampa

Intanto domani mattina, alle ore 12, l’ex sindaca terrà una conferenza stampa presso il suo studio in via Cesare Battisti numero 1 al sesto piano.