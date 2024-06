Elezioni a San Marzano, l'appello di Zuottolo: "Ogni singolo voto è importante per il futuro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Carmela Zuottolo, candidata sindaco della lista “Siamo San Marzano”, rivolge un appello al voto ai cittadini, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto durante il comizio di giovedì sera. “Desidero ringraziare di cuore il vice Premier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, insieme al capo delegazione del Partito Popolare Europeo (PPE), Fulvio Martusciello, per essere stati presenti al nostro comizio di giovedì sera. La loro presenza è stata un segno di grande supporto e incoraggiamento per tutti noi”, dichiara la Zuottolo.

La candidata a sindaco continua sottolineando l'importanza delle elezioni e invitando i cittadini a partecipare attivamente al processo democratico: “Queste elezioni rappresentano un momento cruciale per il futuro della nostra comunità. Invito tutti i cittadini di San Marzano sul Sarno a recarsi alle urne e a esprimere il proprio voto. La vostra partecipazione è fondamentale per costruire insieme un futuro migliore”.



La Zuottolo evidenzia inoltre i punti chiave del suo programma, mettendo l'accento su sviluppo locale, sostenibilità e inclusione sociale: “La lista 'Siamo San Marzano' si impegna a promuovere uno sviluppo sostenibile, a migliorare i servizi per i cittadini e a garantire un ambiente inclusivo per tutti. Il vostro voto può fare la differenza nel realizzare questi obiettivi”.

In conclusione, la Zuottolo ribadisce l'importanza del sostegno della comunità e l'impegno della sua lista a lavorare per il bene di San Marzano sul Sarno: “Grazie al supporto delle autorità nazionali e internazionali e, soprattutto, grazie alla vostra fiducia, possiamo portare avanti un progetto di crescita e rinnovamento per la nostra città. Insieme possiamo fare la differenza”.