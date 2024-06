Il centro storico di San Marzano sul Sarno tra le priorità di Carmela Zuottolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Carmela Zuottolo, candidata a sindaco per la lista "Siamo San Marzano", ha le idee chiare: riportare il centro storico della città di San Marzano sul Sarno al suo antico splendore e migliorare il decoro urbano per tutti i cittadini. "Il nostro centro storico è il cuore della città, il nostro salotto," afferma la Zuottolo. "Per questo è fondamentale valorizzarlo attraverso iniziative culturali e il coinvolgimento degli operatori locali e dei negozi tradizionali." La sua visione per le corti storiche è altrettanto ambiziosa. "Vogliamo preservarle e adattarle a nuovi usi, mantenendo intatto il loro fascino originale. Collegando le principali arterie come via Cesare Battisti con Sergente De Pascale e via Pio La Torre con via Caporale Vitale, possiamo creare percorsi pedonali che attraversano le corti, trasformandole in piacevoli passeggiate", ha detto.

Non solo corti, però. La riqualificazione degli edifici è un altro tassello del progetto. "Recupero e restauro delle facciate, dei balconi, degli ornamenti e dei fregi: tutto contribuirà a rendere il centro storico ancora più bello," spiega Zuottolo. "Utilizzeremo tutte le risorse disponibili attraverso programmi e progetti specifici". E per rendere i cittadini protagonisti del cambiamento, la Zuottolo propone una soluzione hi-tech: "Un'app che permetta a tutti di segnalare al Comune suggerimenti e idee per abbellire il paese, gestire la manutenzione delle aree urbane e risolvere piccoli problemi quotidiani. Vogliamo che San Marzano sia un posto esteticamente gradevole e funzionale per tutti". Carmela Zuottolo, dunque, è convinta che, con il sostegno dei cittadini e una gestione amministrativa attenta, San Marzano sul Sarno possa diventare ancora più bella e vivibile. "Insieme, possiamo fare la differenza", conclude.