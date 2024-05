M5S, Villani: “Margherita Oliva sarà la candidata sindaco a San Marzano Sul Sarno per Almamente”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Il Movimento 5 Stelle è lieto di annunciare il suo pieno sostegno alla Professoressa Oliva in vista delle prossime elezioni a San Marzano sul Sarno. Durante l'ultima consiliatura, la Professoressa Oliva ha dimostrato un impegno inestimabile nella tutela degli interessi della comunità, affrontando coraggiosamente numerose battaglie, spesso in solitudine, per garantire che l'interesse comune prevalga su quello dei poteri consolidati. Il suo impegno e la sua determinazione hanno incarnato i valori fondamentali del Movimento 5 Stelle, quali la difesa dei diritti sociali, l'etica pubblica, il diritto all'accesso all'acqua pubblica, alla sanità, alla sicurezza e alle politiche ambientali. Con il sostegno del Movimento 5 Stelle, la Professoressa Oliva continuerà a portare avanti queste battaglie cruciali, oltre a proporre nuove soluzioni innovative per affrontare le sfide attuali e future della comunità di San Marzano sul Sarno. Le prossime elezioni rappresentano un momento fondamentale, e il Movimento 5 Stelle è convinto che la leadership e la visione della Professoressa Oliva siano essenziali per affrontare le sfide che ci attendono. Dai temi della riorganizzazione delle Consulte alla rigenerazione urbana, dal consumo del suolo alla promozione delle piste ciclabili, dalla cura del decoro urbano alla promozione di comunità energetiche sostenibili, il Movimento 5 Stelle è pronto a lavorare fianco a fianco con la Professoressa Oliva per un futuro migliore per tutti i cittadini.

“In qualità di Coordinatrice Provinciale del Movimento 5 Stelle, sono orgogliosa di annunciare il nostro sostegno alla Professoressa Oliva per le prossime elezioni a Salerno Marzano sul Sarno”. A dirlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

“La passione per la mia terra, per la mia San Marzano sul Sarno è stata determinante per proseguire la difesa e l'affermazione dei diritti delle persone in un territorio martoriato dall'indifferenza e dall'opportunismo di coloro che da decenni si ergono a classe dirigente. La mia candidatura a Sindaco è stata fortemente voluta dai tanti amici e cittadini comuni per i quali sono diventata la loro "voce". Recenti fatti politici di questa che si preannuncia: vivace campagna elettorale, dimostrano che non sono e non sarò disponibile a compromessi basati su pacchetti di voto. Le alleanze per il bene della comunità si fondono su ascolto e confronto di idee con la partecipazione democratica dei cittadini. Trasparenza e legalità guideranno le azioni della lista civica ALMAmente per San Marzano sul Sarno, certificata dal Movimento 5 stelle, con l'unico obiettivo di consentire a tutti i figli di San Marzano una vita dignitosa”. A dirlo è Margherita Oliva candidata Sindaco a San Marzano Sul Sarno.