Elezioni comunali a San Marzano, Giuseppe Conte: "Pieno sostegno a Margherita Oliva"

“Io sono qui per sostenere Margherita Oliva. Lo facciamo con convinzione, con tutto il nostro impegno e con la massima trasparenza. Siamo impegnati per la legalità e per operare sempre per il bene dei cittadini, non certo per fare gli interessi di pochi amici. Troppo spesso questi pochi sono già ricchi e potenti e non hanno bisogno della politica per arricchirsi ulteriormente. La politica significa operare soprattutto per le fasce di cittadini maggiormente in difficoltà. Sostenete Margherita Oliva e la sua lista per un futuro migliore per tutti”. Lo ha dichiarato il presidente nazionale del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte intervenuto a sostegno della candidata a sindaco di San Marzano sul Sarno.

L'appello di Oliva:

“San Marzano sul Sarno deve tornare ad essere una bomboniera, un luogo dove bellezza e vivibilità si fondono. Il nostro programma elettorale, articolato in sei punti, è semplice ma ambizioso e richiede l'impegno di tutti. Il filo conduttore è l'integrazione tra economia e ambiente, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e le condizioni economiche dei cittadini. Il nostro è un programma amministrativo concreto e dettagliato, sviluppato con l'obiettivo di rilanciare San Marzano sul Sarno e renderlo un esempio virtuoso di sviluppo sostenibile. Con il sostegno dei cittadini, possiamo realizzare grandi cose e trasformare il nostro paese in una vera bomboniera. Il nostro programma mira a mettere soldi nelle tasche dei cittadini, non a svuotarle. Prevediamo una significativa riduzione della Tari, l'implementazione di una raccolta differenziata seria ed efficiente, e la creazione di comunità energetiche attraverso convenzioni tra il comune e i cittadini che desiderano partecipare. Vogliamo che ogni famiglia possa beneficiare direttamente delle nostre iniziative, con risparmi tangibili sulle bollette e un ambiente più sano. Ma non ci fermiamo qui. Intendiamo partire da interventi apparentemente semplici per raggiungere risultati straordinari. Pensiamo a progetti di riqualificazione urbana, miglioramento delle infrastrutture e valorizzazione del nostro patrimonio culturale e naturale. Ogni azione del nostro programma è pensata per generare un impatto positivo e duraturo, costruendo una comunità forte, coesa e prospera”.

Il Movimento 5 Stelle si unisce così alla campagna elettorale di Margherita Oliva e della sua lista, confermando il proprio impegno a promuovere una politica basata sui principi di partecipazione, trasparenza e legalità.