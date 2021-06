Disservizi al Parco Urbano di San Marzano: la denuncia del gruppo "#Noi sempre tra voi"

Staccionata a rischio e bagni chiusi sulla collinetta nell'area del Parco urbano di San Marzano sul Sarno. Chiedono interventi urgenti di manutenzione i consiglieri comunali del gruppo "#Noi sempre tra voi" Colomba Farina, Maria Calenda e Vincenzo Marrazzo.

L'appello

Gli esponenti dell'opposizione invitano "l'amministrazione comunale ad attivarsi per porre rimedio a questi problemi che ci vengono segnalati dalla cittadinanza. Occorre risolvere presto questi disagi anche per evitare che i lavori fatti per la riapertura vengano vanificati da questi disservizi. Ci auguriamo anche che l'Ente possa prevedere un'area dedicata ai bisogni degli amici a 4 zampe per avere un Parco ancora più pulito e ordinato".