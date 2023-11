San Marzano sul Sarno, Martusciello (Fi) apre a FdI: "Lavoriamo insieme"

Il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, apre al dialogo con Fratelli d'Italia, "partito di cui apprezziamo la coerenza". "Costruiamo insieme un percorso - è l'invito di Martusciello - per confinare all' opposizione chi ha sfiduciato il sindaco di San Marzano sul Sarno in carica"

L'annuncio

"A breve - annuncia il coordinatore forzista - ci sarà la nomina di un commissario politico nel comune della provincia salernitana". Per Martusciello "la sfiducia al primo cittadino comporterà la perdita di importanti finanziamenti. Coloro che hanno irresponsabilmente firmato hanno bloccato lo sviluppo di San Marzano sul Sarno mettendo a serio rischio l'uso fondi europei" conclude l’europarlamentare campano.