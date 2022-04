San Marzano sul Sarno, Grimaldi non è più assessore: revocate le deleghe

Franco Grimaldi non è più un assessore del Comune di San Marzano sul Sarno. La sindaca Carmela Zuottolo, nella mattinata di oggi, ha firmato il decreto di revoca delle deleghe alla Manutenzione e ai Servizi cimiteriali. Grimaldi, secondo quanto previsto nei comuni al di sotto dei 15mila abitanti resta consigliere comunale, mentre le sue deleghe assessoriali ritornano alla sindaca.

"Al consigliere comunale Grimaldi va il mio ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi. Ma come ho già ribadito in passato, la squadra di governo è solo lo strumento per arrivare all'obiettivo che questa amministrazione comunale si è prefissata: rendere migliore questa città. Per ora non ci saranno rimpasti, le deleghe dell'ex assessore restano a me. Questa maggioranza è unita e coesa. Andremo avanti nel compito di rendere orgogliosi i marzanesi"