Valorizzazione del borgo San Matteo a Sarno, Rega (FdI): “Ridare dignità ad una perla della nostra città”

“Voglio ricordare che una simile attività di ripresa e valorizzazione era stata già realizzata qualche anno fa, quando era stata affidata la gestione della zona a due imprenditrici locali molto capaci, che avevano organizzato un bar ritrovo per i molti giovani non solo di Sarno, ed alle quali bisogna dare atto di aver ripopolato un centro cittadino che ad oggi, purtroppo, risulta invece dormiente. Ma non solo, poiché una delle perle della città di Sarno era stata valorizzata ed era diventata popolare nel mondo giovanile di tutto il circondario, fino a Napoli. Ricordo infatti che erano numerosi i ragazzi a cui spesso anch’io mi trovavo a dare indicazioni per raggiungere il posto, e ricordo con piacere che erano tutt’altro che demotivati quando dicevo loro che il borgo era raggiungibile solo a piedi. Questo per dire che l’attuale Amministrazione, ben 10 anni fa, per spazzare via quanto era stato fatto in precedenza, ha pensato bene di revocare la concessione degli spazi a queste due lungimiranti imprenditrici e che, di fatto, non ha avuto altre proposte le quali potessero continuare nella valorizzazione del borgo San Matteo, lasciandolo in uno stato di quasi abbandono ed incuria. Credo quindi che pur di andare contro dei colori politici diversi, l’Amministrazione uscente non abbia agito per il bene della città e soprattutto non sia stata capace di avanzare nuove idee e proposte nell’arco di un decennio. Tutto ciò dovrebbe spingerci ad effettuare delle serie riflessioni che riguardano il futuro della nostra città”.