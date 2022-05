San Valentino Torio, la minoranza abbandona il consiglio: "Amministrazione precaria"

L'opposizione consiliare attacca il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, dopo il consiglio comunale di ieri. L'assise, secondo i membri del gruppo Pensiero Libero, ha dimostrato "la precarietà di un'amministrazione comunale che esprime il presidente della Provincia e che si regge in piedi per un solo voto in più rispetto alle minoranze". La seduta è cominciata oltre i sessanta minuti canonici concessi dai regolamenti: un fatto che ha indotto tutta la minoranza ad abbandonare il consiglio.

La nomina

Nel mirino del gruppo di opposizione la nomina di uno dei revisori della San Valentino Servizi, proveniente dal Molise: "Ma San Valentino Torio è diventata provinca di Isernia o di Campobasso? Avremmo voluto parlare di questo e tanto altro, ma ci saranno modi e tempi per interrogarci su quello che sta accadendo nella nostra città" concludono i consigliere Pietro Vastola, Marianna Guarno, Maria D'Ambrosi e Giancarlo Baselice.