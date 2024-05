Cultura, il Ministro Sangiuliano in visita nel salernitano: l'entusiasmo di Iannone e Vietri

“Ancora una volta il Ministro Sangiuliano non risparmia attenzione alla provincia di Salerno. Oggi in visita tra Agro Nocerino-Sarnese e Costiera Amalfitana. Ad Agri per il restauro dell’organo della chiesa di San Giovanni, a Furore per la valorizzazione del Fiordo, ad Atrani per la chiesa della Maddalena e a Positano per la villa romana. Attenzione e finanziamenti finalizzati ad una valorizzazione vera del nostro magnifico territorio che da anni aspettava di essere al centro delle politiche culturali nazionali. Mentre De Luca pensa a fare neglette guerre politiche, il Governo Meloni lavora senza trascurare nessuno a prescindere dall’importanza demografica dei centri. Grazie al Ministro Sangiuliano che non si risparmia rispondendo ad ogni nostra sollecitazione e a quella di rappresentanza istituzionale locale. Non la cultura della clientela ma quella delle realizzazioni vere che garantiscono un futuro al nostro grande passato”.

Lo ha detto il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania. "Ringrazio il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per i numerosi interventi già in corso di realizzazione e per i nuovi annunciati oggi dalla Costa d’Amalfi che dimostrano, ancora una volta, come la cultura sia tornata ad essere al centro dell’agenda politica del Governo Meloni. E la costante attenzione del Ministro verso il patrimonio storico, artistico e culturale della provincia di Salerno”, incalza il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri, che ha accompagnato l’esponente del Governo Meloni in un tour tra l’Agro Nocerino Sarnese ed alcune località turistiche della Costiera Amalfitana. “Ad Angri, ad esempio, è in corso il restauro dell’organo monumentale della Collegiata patronale di San Giovanni Battista; a Furore, sono stati presentati i nuovi progetti volti al recupero, al riuso e alla valorizzazione del famoso ‘Fiordo’, elemento paesaggistico unico nel suo genere, tra i simboli più noti e riconosciuti della Costa d’Amalfi nel mondo. A Positano, è stato illustrato un nuovo progetto di ulteriori 2 milioni di euro per la storica Villa Romana; ad Atrani un importante finanziamento riguarderà la Collegiata di Santa Maria Maddalena. Si tratta di interventi concreti, che si aggiungono a quelli già finanziati in precedenza, fortemente sostenuti anche dal Vice Ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, che puntano a preservare questi luoghi davvero unici del nostro territorio, valorizzandone la bellezza e consolidandone la già fortissima attrattività”, conclude Vietri.