Cava de' Tirreni, il ministro Sangiuliano in visita all'Abbazia benedettina

Sabato 9 dicembre il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sarà a Cava de’ Tirreni per una visita istituzionale all’Abbazia Benedettina della Santissima Trinità. Ad accompagnare il Ministro Sangiuliano ci sarà il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. "Ringraziamo già da ora Gennaro Sangiuliano per l'attenzione che sta riservando al patrimonio storico, architettonico e culturale di uno dei centri religiosi e culturali più importanti dell'Italia Meridionale – asseriscono il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luigi Napoli, e il capogruppo in Consiglio comunale, Italo Cirielli - Grazie all’interessamento dell’Onorevole Imma Vietri e all’immediato intervento del Ministro Sangiuliano, il segretariato regionale per la Campania del ministero della Cultura ha provveduto a nominare il nuovo Rup (Responsabile Unico del Progetto) che si occuperà della prosecuzione dei lavori di restauro e consolidamento della Badia, mettendo fine ai gravi ritardi accumulati negli anni dai governi Pd”. “La visita del Ministro Sangiuliano – concludono Napoli e Cirielli – è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno del governo Meloni per gli interventi necessari a salvaguardare il nostro patrimonio artistico. L’incontro sarà anche l’occasione per parlare con il Padre Abate, Dom Michele Petruzzelli, di un percorso di co-progettazione, che punta alla riqualificazione del sito monumentale dell’Abbazia Benedettina. La struttura è un gioiello per la comunità cavese ma, in generale, per l’Italia e merita una seria programmazione per dare la possibilità a tutti i cittadini del mondo di poter usufruire dei tanti tesori che può offrire”.