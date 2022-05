Caos sanità in Campania, Imma Vietri (FdI): “De Luca non inventi scuse, è lui il responsabile”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Quello che sta accadendo, in queste ore, all’ospedale Cardarelli di Napoli è l’ennesima prova del fallimento della politica sanitaria regionale del governatore De Luca. La mia solidarietà ai pazienti e al personale sanitario che stanno vivendo una situazione a dir poco sconcertante che, purtroppo, accomuna molti ospedali del territorio campano”. Lo dichiara la dirigente nazionale di Fratelli d’Italia Imma Vietri: “E’ vergognoso vedere file di pazienti al pronto soccorso, malati in barella parcheggiati in attesa del proprio turno, medici allo stremo che firmano un preavviso di dimissioni perché non riescono più a lavorare degnamente e ad fornire un servizio di assistenza efficiente. Occorre intervenire subito con provvedimenti urgenti per incrementare il personale nei pronto soccorso, medicine di urgenza e 118. De Luca non inventi scuse e non faccia lo scaricabarile: sono ormai sette anni che amministra la Regione Campania e quindi l’unico responsabile di questo caos è soltanto lui”.