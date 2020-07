Covid, Cirielli contro De Luca: "Sospende l'assistenza sanitaria ai diabetici"

“I contagi in Campania aumentano e la Regione Campania sospende l’assistenza sanitaria ai diabetici. E’ una vergogna senza fine”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e parlamentare campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli. “Quella dei pazienti diabetici è una delle categoria più a rischio proprio per il Covid-19 - dice - e invece di potenziare le prestazioni assistenziali attraverso un incremento dei fondi, i limiti di spesa per la diabetologia saranno esauriti dal prossimo 11 agosto. Dunque, chi ne usufruisce dovrà pagare totalmente le prestazioni presso i centri che lavorano in convenzione con l’Asl".

La stoccata

"Questa - denuncia Cirielli - è la malasanità targata De Luca ed è inutile che il governatore provi, come sempre, a scaricare la colpa su altri. E’ lui che, in cinque anni, non è stato in grado di migliorare la qualità dei servizi nelle strutture sanitarie, ma ha pensato solo a distribuire nomine e incarichi a spese dei cittadini campani. Fossi in De Luca - aggiunge il parlamentare di FdI - proverei un po' di vergogna e cercherei di porre rimedio ad una situazione che sta peggiorando giorno dopo giorno. Invece è uno svergognato poiché non interviene subito per stanziare nuovi fondi per garantire l’assistenza sanitaria ai diabetici e a tutte le categorie di pazienti a rischio. Basta con le promesse elettorali, visto che sono le stesse che non è stato capace di mantenere negli ultimi cinque anni. La Sanità - conclude Cirielli - è una delle priorità del programma di Fratelli d’Italia e sono certo che con Stefano Caldoro e il centrodestra unito alla guida della Regione faremo piazza pulita delle fritture di pesce per assicurare ai campani un’ assistenza sanitaria efficiente e di qualità con meno nomine di primari e più servizi”.