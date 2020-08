Sanità, "Utilizzare il Recovery Fund per riorganizzare l'emergenza": la proposta di Simone Valiante

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

«Utilizzare i fondi del Recovery Fund per la riorganizzazione dell’emergenza in Campania». È la proposta che arriva da Simone Valiante, candidato al consiglio regionale della Campania nella lista del Pd.

Un’occasione da non perdere, quella del Recovery Fund, per mettere in campo azioni concrete volte a potenziare ed a rendere più efficiente il sistema sanitario regionale.

«I fondi del Recovery – sottolinea Valiante – vanno indirizzati su due fronti: quello dell’emergenza e quello della sanità territoriale. Nel primo caso la mia idea è quella di istituire due nuove aziende sanitarie chiamate ad occuparsi solo dell’emergenza. Nel secondo, invece, immagino l’apertura sul territorio di Case della Salute, che, sulla scia dell’esperienza di altre Regioni, dovrebbero rappresentare il punto di incontro fra assistenza, rete territoriale e comunità».