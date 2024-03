Sanità, Vietri (FdI): "Agenas boccia ancora De Luca. I prossimi manifesti saranno contro Coscioni?"

“Una nuova bocciatura arriva per la sanità regionale targata De Luca: la Campania, infatti, è ultima nella classifica nazionale dell’emergenza-urgenza. A testimoniare questo ennesimo fallimento è ancora una volta l’Agenas, di cui è presidente l’ex consigliere politico del governatore De Luca Enrico Coscioni”. Lo dichiara in una nota il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera, commentando i risultati della terza indagine nazionale sullo stato di attuazione delle reti tempo-dipendenti.

La nota

“Un altro dato che emerge, oltre a quello relativo all’emergenza-urgenza, sono gli abbandoni del Pronto soccorso da parte dei pazienti, con percentuali elevate anche in Campania (oltre il 6 per cento della media nazionale). Insomma questi numeri confermano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la totale inefficienza della gestione De Luca nella sanità. Il governatore, invece di perdere tempo nell’attaccare il governo Meloni - ribadendo che amministra in modo disastroso la Campania da quasi nove anni - farebbe bene a fare mea culpa per tutti i suoi fallimenti. Ma a questo punto però una domanda sorge spontanea: i prossimi manifesti che De Luca affiggerà per le strade - speriamo questa volta a spese sue - saranno contro Coscioni?” conclude Vietri.