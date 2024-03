Sant'Angelo a Fasanella: maggioranza spaccata ed il bilancio non viene approvato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"E' stata scritta la pagina più buia della storia di Sant'Angelo a Fasanella". Così esordisce il comunicato stampa del Gruppo Politico di minoranza "Impegno Comune" che, di fronte alla crisi della maggioranza ed alla mancata approvazione del Rendiconto di gestione 2022, invoca le dimissioni del Sindaco Gaspare Salamone. "I ritardi sono pericolosi" - continuano i Consiglieri di opposizione - "e, nonostante fosse già intervenuto il Prefetto per sollecitare l'approvazione del documento contabile a pena di scioglimento del Consiglio comunale, il Sindaco continua con la sua lentezza cronica". La critica principale mossa dalla minoranza - guidata dal capogruppo Pietro Cappelli - verte sulle scelte politiche del primo cittadino. Dal comunicato, infatti, emerge che il Sindaco Salamone abbia disertato la prima convocazione consiliare ("consapevole di non avere i numeri necessari per raggiungere la maggioranza" scrive l'opposizione), salvo poi subire una bocciatura del conto consuntivo 2022 nella seconda convocazione. "E' questo l'epilogo scontato di una storia politica che inizia a manifestare le sue più acute difficoltà già nel settembre 2023" - scrive il gruppo politico "Impegno Comune" - "quando un primo gruppetto di Consiglieri di maggioranza inizia a tramare contro il Sindaco". Adesso la decisione finale spetterà al Prefetto di Salerno.