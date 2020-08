Sant'Egidio, Carpentieri decade da sindaco: in campo con FdI per la Regione

Da questa sera Nunzio Carpentieri non è più sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino. Il consiglio comunale, infatti, con i cinque voti della maggioranza ha votato per la sua decadenza per consentirgli di candidarsi alle prossime elezioni regionali.

La candidatura

Carpentieri, infatti, sarà uno dei candidati di punta di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, con cui scese in campo già cinque anni fa sfiorando per una manciata di voti l’entrata nel consiglio regionale della Campania. Al primo posto, infatti, arrivò l’ex sindaco di Pagani Alberico Gambino che, questa volta, non sarà della partita.

Il successore

L’amministrazione comunale, comunque, non resterà senza guida: al posto di Carpentieri è subentrato Antonio La Mura, che traghetterà la comunità verso le elezioni amministrative del 2021.