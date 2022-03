Santa Marina: Dalla Regione i fondi per i danni del maltempo novembre-dicembre 2020

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In arrivo dalla Regione i fondi per il piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16-17-20 e 21 novembre, 2-3 dicembre 2020.

Al Comune di Santa Marina sono stati destinati 700.000 euro per i lavori di sistemazione del Vallone Valle di Natale in Policastro Bussentino, per i lavori di sistemazione fondale e sistemazione idraulica del Vallone Soranna-Gammarana sono stati assegnati 300.000 euro, per i lavori di sistemazione viabilità comunale alle località Sant'Andrea-Faracchi-Scavo e Pisciolo, 500.000 euro, per i lavori di sistemazione Valloni e strade alle località Pozzillo-Salise-Sant'Angelo e Carlomeo, 300.000 euro.

“Con questi altri interventi finanziati – Commenta il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- certamente il nostro Paese sarà più sicuro. Presto saranno prodotti tutti gli adempimenti per iniziare subito i lavori. Un altro importante risultato della nostra Amministrazione. Ringrazio la regione Campania e il Ministero per la pronta risposta alle esigenze del nostro territorio”.