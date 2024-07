Fortunato (ex FdI) aderisce a Forza Italia: ipotesi candidatura alle elezioni regionali 2025

Due nuove adesioni nel salernitano al partito guidato a livello nazionale dal vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani. “L’onorevole Gìovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina, entra nella segreteria regionale di Forza Italia Campania come responsabile del dipartimento politiche energetiche e green deal”. Lo annuncia il, coordinatore degli azzurri campani Fulvio Martusciello, per il quale di “una adesione importante e significativa che radicherà ancora di più Forza Italia in provincia di Salerno". Non solo. Ma Fortunato potrebbe rappresentare il Golfo di Policastro in vista delle prossime elezioni. "Valuteremo la candidatura del sindaco per le elezioni regionali del 2025 in Campania” fa sapere, infatti, il fedelissio di Tajani.

Le precedenti elezioni

Fortunato fu candidato nel 2020 proprio alle elezioni regionali con Fratelli d'Italia conquistando 4.586 preferenze e risultando il secondo dei non eletti. Poi la rottura con i vertici provinciali e nazionali del partito di Giorgia Meloni a seguito del suo mancato coinvolgimento per le nomine all'interno del Parco Nazionale del Cilento. Ora, dopo mesi di allontanamento dai partiti (amministra il Comune di Santa Marina con una lista civica) l'adesione a Forza Italia. In passato è stato consigliere regionale (dal 2010 al 2015) e più volte consigliere provinciale.