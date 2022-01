Evade i domiciliari per andare al bar: arrestato imprenditore a Sapri

Va al bar nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Per questo un imprenditore di 48 anni, residente a Sapri, è finito nei guai. I carabinieri, durante i quotidiani controlli, hanno accertato l'assenza dalla sua abitazione sorprendendolo allinterno di un locale del posto.

L'arresto

Di conseguenza, l'uomo è stato condotto in caserma e, al termine delle formalità di rito, sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa di essere processato per direttissima, probabilmente nella giornata di domani. Rischia un aggravamento della misura cautelare.