Sapri, la Lega denuncia: "Ci vietano il lungomare". Nasce il comitato anti-Salvini

Sale la tensione in vista dell’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini. Previste iniziative di protesta durante tutto il tour nel salernitano. "Ci impediscono di fare una libera e democratica manifestazione elettorale sul lungomare di Sapri” denuncia il segretario regionale salviniano Nicola Molteni: “Un atteggiamento antidemocratico tipico dei sindaci di sinistra. Andremo lo stesso nella splendida località cilentana, in centinaia, con le donne e gli uomini liberi della Lega. La Democrazia non si baratta. E' un diritto! I campani meritano di meglio".

Nel Golfo di Policastro

Intanto, proprio a Sapri, è nato il gruppo “Sapri non si Lega” che è pronto a manifestare contro l’ex ministro dell’Interno: “Scenderemo in piazza perché crediamo in una società plurale, antifascista e antirazzista; che conserva la sua memoria storica e i valori democratici sui quali è fondata, ripudia le disuguaglianze sociali, la guerra tra poveri, la misoginia, e si impegna a costruire per tutti e tutte un futuro di benessere e inclusione, cultura e lavoro” sostengono dal comitato cittadino.