Sara Petrone torna in consiglio: "Attenzione sui temi ambientali, sento la responsabilità nei confronti di chi mi ha votato"

"Ora sono qui grazie alle più di 780 persone che mi hanno votato e sento la loro responsabilità nei loro confronti". Queste le prime parole della neo consigliera comunale del gruppo "Salerno per i giovani" Sara Petrone, subentrata a Dario Loffredo, dimessosi per entrare in giunta.

L'intervento

Nel suo breve intervento Petrone, che ha annunciato di aver rassegnato le dimissioni dal Cda della Fondazione Scuola Medica Salernitana, ha messo in chiaro una serie di aspetti di cui si occuperà nel corso del suo mandato: "Non posso non sottolineare l'esigenza di iniziative per un ambiente sano e per trovare, dopo decenni, la soluzione di delocalizzarle alcune situazioni di inquinamento". E ancora: "Sono consaepvole che la risoluzione delle problematiche legate al dissesto idrogeolgocio passa attraverso una rinaturalizzazione del centro urbano". La neo consigliera, inoltre, ha annunciato la sua "astensione tecnica" sui punti all'ordine del giorno: "Non voglio esprimermi su cose che non conosco". A salutare Sara Petrone il sindaco, Vincenzo Napoli: "Accolgo con entusiasmo il suo ritorno fra i nostri banchi. Sono certo che darà il contributo con entusiasmo e freschezza. La sua competenza è a disposizione della città".