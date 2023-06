Consiglio comunale a Sarno: via libera a tre nuove opere e alla rottamazione delle cartelle esattoriali

Si è svolto, ieri, a Sarno, il consiglio comunale che, prima di tutto, ha votato all'unanimità la surroga del consigliere dimissionario Giuseppe Agovino: al suo posto è subentrato Antonio Mancuso, secondo dei non eletti di Forza Italia dopo la rinuncia del primo dei non eletti Veronica De Filippo. Nella seduta di ieri sera, l’assise era chiamata ad approvare tre provvedimenti importanti: l'adozione della variante semplificata al Puc per la riqualificazione della strada di collegamento tra Via Sarno-Striano e la Nuova Variante per decongestionare il traffico pesante; l'approvazione della variante semplificata al Puc per i lavori di bonifica della Piana di Lavorate in località Colatore Ceci per evitare gli allagamenti; l'approvazione della variante semplificata al Puc per la realizzazione di un parcheggio e di una rotatoria in piazza Duomo ad Episcopio. Tre provvedimenti che il Consiglio Comunale ha approvato con i soli voti della maggioranza. "Questi sono fatti e non chiacchiere - ha dichiarato il sindaco Giuseppe Canfora - Dopo due anni e mezzo di pandemia che hanno bloccato il pianeta, non è stato facile recuperare il tempo perduto".

I cantieri

Le opere in progetto (soggetto attuatore il Comune di Sarno) consistono nella riqualificazione del tratto esistente e completamento della "Nuova Bretella" che collega la strada "Nuova Variante" (in prossimità del sottopasso della stazione delle Ferrovie dello Stato) con la SP74 (in prossimità dell'ingresso dell'ospedale Martiri Villa Malta) con la realizzazione di tre rotatorie nei punti di incrocio ed adeguamento dell'incrocio esistente tra Via Beveraturo e Via Nuova Bretella, nella riqualificazione di Via Beveraturo con ampliamento della sede stradale esistente e realizzazione del tratto di innesto con la SP74, nella riqualificazione del tratto esistente di Via Nuova Variante con ampliamento della sede stradale e la realizzazione di marciapiedi, nella riqualificazione del tratto iniziale di Via Ingegno fino all'inizio dell'area Pip, e nella riqualificazione e realizzazione di tratti di strade secondarie di collegamento (strada di accesso al Distaccamento dei Vigili del Fuoco, zona opedaliera). I lavori di bonifica della Piana di Lavorate (soggetto attuatore il Consorzio di Bonifica al quale è stata demandata la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento) consistono nella realizzazione di un invaso di laminazione per non aggravare il carico idrologico-idraulico confluente nel Rio Santa Marina e nel fiume Sarno. Per quanto riguarda, invece, la realizzazione di un parcheggio e di una rotatoria in Piazza Duomo ad Episcopio (soggetto attuatore il Comune di Sarno), il progetto è stato finanziato con fondi del PNRR nell'ambito degli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. L'approvazione della variante semplificata al Puc si è resa necessaria per la realizzazione dei lavori così come l'adozione della variante semplificata al Puc per le opere riguardanti Via Sarno-Striano e la variante semplificata al Puc per la Piana di Lavorate.

I tributi

Altro provvedimento molto atteso dai cittadini la rottamazione delle cartelle esattoriali, come previsto dalla Legge di Bilancio del Governo, a cui il Comune di Sarno ha aderito. Un provvedimento che maggioranza e opposizione hanno approvato all'unanimità.