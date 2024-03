Sarno, Mattarella scioglie il consiglio comunale dopo la decadenza di Canfora (Pd)

A pochi mesi dal ritorno alle urne, il consiglio comunale di Sarno è stato sciolto. A stabilirlo un decreto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la sentenza di condanna definitiva per tentata concussione che ha portato, nelle scorse settimane, alla decadenza dell'ormai ex sindaco Giuseppe Canfora (Pd). In carica, fino alle elezioni comunali di primavera, resterà la Giunta guidata dal sindaco facente funzioni Eutilia Viscardi.

Il decreto di Mattarella: