Caos a Sarno, si dimette l'assessore Robustelli: ex vicesindaco

Caos politico a Sarno: dopo la decadenza del sindaco Giuseppe Canfora si dimette anche l'ex vicesindaco Roberto Robustelli. Le dimissioni pare fossero già nell’aria, dopo la scelta del sindaco Giuseppe Canfora di trasferire il vice sindacato ad Eutilia Viscardi, proprio a discapito di Robustelli

Gli scenari

Robustelli non ha rilasciato dichiarazioni sulla sua scelta, nè chiarito le ragioni. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni. Nella lettera protocollata questa mattina, Robustelli parla di motivi personali che lo hanno costretto a lasciare l’incarico. Intanto Canfora ha annunciato per domani mattina una conferenza stampa nella quale, probabilmente e come già aveva fatto intendere, ricorrerà all’atto che il consiglio comunale produrrà per la sua decadenza.