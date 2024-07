Comune di Salerno: Michele Sarno verso le dimissioni da consigliere, subentra Ciro Giordano

Michele Sarno è pronto a lasciare il consiglio comunale di Salerno. Nelle ultime ore si fa sempre più insistente la voce del possibile passo indietro dell’ex candidato sindaco del centrodestra a metà della consiliatura. La decisione dovrebbe essere ufficializzata alla vigilia o durante la seduta dell’assise municipale di luglio.

La staffetta

Al posto di Sarno – che fu eletto alle elezioni comunali del 2021 con la lista civica “Rinascita” e poi aderì a Fratelli d’Italia – entrerà il primo dei non proprio di Rinascita (per legge viene considerata la lista originaria di elezione), ossia Ciro Giordano, che conquistò 508 preferenze. Sarno avrebbe maturato questa decisione sia per i numerosi impegni professionali, anche al Ministero della Giustizia, sia per lasciare spazio ad uno dei componenti della sua lista civica.

L’incognita

Una volta subentrato a Sarno, Giordano dovrà comunicare all'assise cittadina se resterà consigliere comunale di “Rinascita” oppure formerà, come fece l’ex candidato sindaco, il gruppo di Fratelli d’Italia.