Sarno, si è insediato il consiglio comunale: eletti il presidente, il vice e i capigruppo

Ieri sera si è insediato il nuovo Consiglio Comunale di Sarno. Nella prima seduta consiliare della nuova legislatura, il sindaco Francesco Squillante ha prestato giuramento davanti al consiglio comunale convocato a seguito del risultato elettorale dell'8 e 9 giugno 2024.

"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione Italiana e le leggi dello Stato. Di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

I nomi della Giunta

Dopo aver giurato, il primo cittadino ha comunicato la nomina degli assessori con le rispettive deleghe:

Francesco Squillante - Sindaco (Lavori Pubblici - Bilancio e Politiche Tributarie - Urbanistica ed edilizia privata - Ciclo integrato dei rifiuti, dell'aria e del suolo - Cultura - Eventi e spettacoli - Distretto del Commercio – Piano Insediamenti Produttivi (PIP));

- Sindaco (Lavori Pubblici - Bilancio e Politiche Tributarie - Urbanistica ed edilizia privata - Ciclo integrato dei rifiuti, dell'aria e del suolo - Cultura - Eventi e spettacoli - Distretto del Commercio – Piano Insediamenti Produttivi (PIP)); Ida Mareschi – Vice Sindaco (Manutenzione – Pubblica Illuminazione, Protezione Civile - Ascolto);

– Vice Sindaco (Manutenzione – Pubblica Illuminazione, Protezione Civile - Ascolto); Crescenzo Correa (Contenzioso - Beni demaniali - Patrimonio comunale - Ricostruzione post-frana - PNRR-Fondi Europei Nazionali e Regionali);

(Contenzioso - Beni demaniali - Patrimonio comunale - Ricostruzione post-frana - PNRR-Fondi Europei Nazionali e Regionali); Lucio Annunziata (Turismo - Attività Commerciali e Pianificazione delle Politiche Commerciali – Attività Produttive - Ambiente);

(Turismo - Attività Commerciali e Pianificazione delle Politiche Commerciali – Attività Produttive - Ambiente); Giuliana Morosini (Pubblica Istruzione - Gentilezza - Biblioteca Comunale);

(Pubblica Istruzione - Gentilezza - Biblioteca Comunale); Stefania Pappacena (Politiche Giovanili e del Lavoro - Pari Opportunità - Salute - Sport -Benessere - Rapporti con le Associazioni e con gli Enti partecipati);

(Politiche Giovanili e del Lavoro - Pari Opportunità - Salute - Sport -Benessere - Rapporti con le Associazioni e con gli Enti partecipati); Franco Robustelli (Politiche sociali);

(Politiche sociali); Angela Sessa (Polizia Municipale – Viabilità e Sicurezza - Personale - Servizi Demografici ed elettorali - Legalità e Trasparenza - Digitalizzazione ed Innovazione tecnologica - Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di Lavoro).

Il consiglio comunale

Poi l'Assemblea consiliare ha votato all'unanimità dei presenti Giuseppe Sodano (del gruppo Italia Viva, espressione della maggioranza) presidente del Consiglio Comunale e Ciro Palumbo (del gruppo Liberi e Democratici, espressione dell'opposizione) vice presidente. Successivamente il Consiglio Comunale ha preso atto dei rispettivi capigruppo: per la maggioranza sono stati nominati Sergio Di Leva (Partito Democratico), Annamaria Della Porta (Impegno e Passione), Emanuele Esposito (Psi), Antonio Ascolese (Base Popolare), Renzo Bacarelli (Italia Viva), Elio Cascella (Squillante Sindaco); per l'opposizione sono stati nominati Giovanni Cocca (Fratelli d'Italia), Ciro Palumbo (Liberi e Democratici), Walter Giordano (Prima Sarno), Antonio Esposito (Sarno Civica), Maria Rosaria Aliberti (Noi Moderati).

La commissione elettorale

L'assise ha proceduto anche alla nomina dei componenti della commissione elettorale comunale che sarà formata dai consiglieri Maura Falciani ed Emanuele Esposito per la maggioranza e Walter Giordano per l'opposizione, supplenti saranno Luigi Dello Iacono e Veronica De Filippo per la maggioranza, Caterina Buonaiuto per l'opposizione. Infine la commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari sarà formata da Antonio Ascolese per la maggioranza ed Enrico Sirica per l'opposizione.