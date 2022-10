Inquinamento a Sarno, via libera del Comune alla realizzazione di un locale tecnico depressurizzato

Ieri sera si è riunito il consiglio comunale di Sarno che ha approvato con i voti della maggioranza e dell'opposizione (20 sì) e con un solo astenuto, il consigliere di minoranza Domenico Crescenzo, la proposta di delibera contenente la richiesta progettuale di un'azienda privata, la PRT srl, con sede nella zona industriale di Via Ingegno, che prevede la realizzazione, nel rispetto delle normative vigenti, di un locale tecnico depressurizzato accanto a un capannone preesistente volto alla salvaguardia della salute pubblica e alla tutela dell'ambiente e all'abbattimento del 50 per cento delle emissioni odorigene provenienti dalla lavorazione e dalla trasformazione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi.

I dettagli

Il progetto presentato dalla PRT srl - redatto dall'architetto Salvatore Gammella - si avvale della consulenza tecnica di un esperto in materia di emissioni odorigene, il dottore Giuseppe Del Regno, che prevede un abbattimento delle emissioni odorigene del 50 per cento. L'atto deliberativo approvato dal Consiglio Comunale dopo tre ore di dibattito demanda agli uffici competenti il rilascio delle autorizzazioni previa l'acquisizione dei pareri preventivi visto che il progetto sarà realizzato in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.